Rinnovo Brozovic: ancora distanza con l’Inter, ma la volontà è chiara

L’Inter tratta il rinnovo di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto a giugno con il club nerazzurro: gli aggiornamenti

L’Inter lavora su rinnovi di contratto, soprattutto per quanto concerne la situazione di Marcelo Brozovic.

Stando al quotidiano Tuttosport, c’è fiducia nella dirigenza nerazzurra nel riuscire a trovare una quadra per il nazionale croato, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Lo stesso giocatore vorrebbe proseguire la sua esperienza a Milano, malgrado il pressing di Chelsea e Paris Saint-Germain. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa sulle cifre: l’entourage di Brozovic chiede un ingaggio intorno ai 6 milioni di euro, mentre l’Inter al momento offre 4,5 milioni più bonus.