Risultati classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventiseiesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventiseiesima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 18 e lunedì 21 febbraio: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Settimo turno del girone di ritorno che si diluisce su quattro giorni, a cominciare dall’anticipo di fuoco tra Juve e Toro. Sabato da ex per Giampaolo contro l’Empoli, prima della sfida di Mou al Verona e dell’esordio di Nicola sulla panchina della Salernitana, battezzato dalla capolista Milan. Domenica si parte con l’interessante Fiorentina–Atalanta, ma gli occhi saranno puntati anche e soprattutto sull’Inter che attende il Sassuolo. In serata toccherà alla Lazio a Udine, mentre lunedì si chiude con il Napoli in Sardegna e con Bologna-Spezia.

Venerdì 18 febbraio

Juventus-Torino ore 20.45

Sabato 19 febbraio

Sampdoria-Empoli ore 15

Roma-Verona ore 18

Salernitana-Milan ore 20.45

Domenica 20 febbraio

Fiorentina-Atalanta ore 12.30

Venezia-Genoa ore 15

Inter-Sassuolo ore 18

Udinese-Lazio ore 20.45

Lunedì 21 febbraio

Cagliari-Napoli ore 19

Bologna-Spezia ore 21

CLASSIFICA

Milan 55

Inter* 54

Napoli 53

Juventus 46

Atalanta* 44

Lazio 42

Roma 40

Fiorentina* 39

Hellas Verona 35

Torino* 32

Empoli 31

Sassuolo 30

Bologna* 28

Spezia 26

Udinese** 24

Sampdoria 22

Venezia* 21

Cagliari 21

Genoa 15

Salernitana** 13

