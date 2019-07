Ritiro Sassuolo, primo giorno di lavoro per una pedina di De Zerbi

Ritiro Sassuolo, primo giorno di lavoro a Vipiteno per una pedina del centrocampo di mister De Zerbi

Lavora in quota il Sassuolo. Lavora e pensa già ad una nuova stagione che i neroverdi sperano possa regalare maggiori soddisfazioni rispetto ad un ultimo campionato vissuto costantemente a centro classifica.

E a Vipiteno il gruppo di De Zerbi, giorno dopo giorno, va completandosi. Oggi primo giorno in campo per Locatelli, che ha beneficiato di qualche giorno di vacanza extra dopo le fatiche dell’Europeo Under 21. Mentre non si è ancora unito alla squadra Gravillon.