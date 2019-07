Ritrovato il cane di Sturridge: ricompensa da capogiro! 

Dopo che i ladri gli avevano rapito il cane, Daniel Sturridge è riuscito a recuperarlo con una ricompensa da capogiro

Buone notizie per Daniel Sturridge. L’ormai ex attaccante del Liverpool, Daniel Sturridge, durante la sua vacanza a Los Angeles si è visto entrare i ladri nella sua villa nei giorni scorsi. I banditi gli avevano rubato il suo cane, un volpino di Pomerania.

E, dopo una serie di annunci sui social per sensibilizzare i rapitori chiedendo di restituirgli il cagnolino e promettendo anche ingenti somme di denaro, il calciatore è riuscito a ritrovarlo nella giornata di oggi. Con la collaborazione della polizia, aveva fissato una ricompensa di 30mila sterline, oltre 30mila euro, per chi gli avesse riportato Lucky Lucci. Non sono ancora chiare le dinamiche del suo ritrovamento.