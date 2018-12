River Plate-Boca Juniors: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Superclasico River Plate-Boca Juniors, recupero ritorno finale Copa Libertadores 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

River Plate e Boca Juniors tornano finalmente in campo per il Superclasico che deciderà la squadra vincitrice della Copa Libertadores 2018. Dopo gli incidenti di Buenos Aires, con l’aggressione dei tifosi dei Millonarios al pullman dei giocatori Xeneizes prima dell’ingresso nel Monumental, la finale di ritorno si gioca in Europa in campo neutro, allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Considerato il pareggio per 2-2 nella gara di andata alla Bombonera, e visto il regolamento particolare del torneo, in base al quale i goal segnati fuori casa non valgono doppio, in caso di parità dopo i tempi regolamentari la vincitrice si deciderà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Fra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su River Plate-Boca Juniors.

River Plate-Boca Juniors: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

River Plate-Boca Juniors: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

River Plate-Boca Juniors: probabili formazioni e pre-partita

RIVER PLATE (5-4-1): Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco, L.Martinez; E. Palacios, E. Pérez, Ponzio, G. Martínez; Pratto. Allenatore: Marcelo Gallardo

BOCA JUNIORS (4-4-2): Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Pavon, Barrios, Nández, Perez; Benedetto, Abila. Allenatore: Guillermo Barros Schelotto

River Plate-Boca Juniors Streaming: dove vederla in tv

River Plate-Boca Juniors sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.