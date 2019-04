Roma, il triste saluto alla Champions: era tutta colpa di Di Francesco?

Roma, con la sconfitta casalinga contro il Napoli la Roma saluta la Champions League: scavalcato dall’Atalanta, l’aspetta un calendario difficile

Roma non si fece in un giorno al tempo della fondazione, e di conseguenza nemmeno la rifondazione sportiva che tutti si aspettavano. I giallorossi salutano la Champions League: con la sconfitta di oggi contro il Napoli, la Roma viene scavalcata dall’Atalanta, che ha vinto con il Parma.

Non solo: il Milan resta a +4, l’Atalanta a +1 ma preoccupa anche la Lazio. Con due partite in meno, la squadra di Inzaghi è dietro soltanto di due punti, e dovesse vincerle entrambe, ricaccerebbe i cugini giallorossi a -4. E il calendario non aiuta: Ranieri deve affrontare l’Inter e la Juve, insieme ad altre partite ostiche, come Sampdoria e Genoa a Marassi.

La domanda sorge spontanea: era tutta colpa di Monchi e Di Francesco? La squadra sembra spaccata, Ranieri non sembra riuscire a dare quella grinta necessaria per uscire da questa situazione: la partita ha mostrato una squadra fragile, dominata dal Napoli in ogni aspetto, senza un’idea di gioco precisa.