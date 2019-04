Roma-Cagliari streaming e probabili formazioni: dove vederla

Roma-Cagliari streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 34° turno della Serie A 2018/2019

Roma-Cagliari streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 34ª giornata della Serie A 2018/2019. Sabato 27 aprile alle ore 18, allo Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi di Claudio Ranieri ricevono la squadra guidata da Rolando Maran. Roma sesta in classifica con 55 punti e reduce dal pareggio in casa dell’Inter; Cagliari (40) a metà classifica e proveniente dal successo interno sul Frosinone. Nella sfida d’andata, le due squadre pareggiarono per 2-2 alla Sardegna Arena. Adesso è di nuovo Roma contro Cagliari: giallorossi a caccia dei tre punti per balzare al quarto posto momentaneo, sardi ormai salvi e a Roma solo per l’orgoglio.

Roma-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Roma-Cagliari

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 27 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 18

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Serie A – Sky Go

Stadio: Olimpico (Roma)

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo)

Roma-Cagliari, probabili fomazioni

ROMA – Ranieri, oltre agli infortunati De Rossi, Santon e Karsdorp, non può contare sugli squalifocati Zaniolo e Cristante. Da valutare, poi, le condizioni di Manolas. Probabile ritorno al 4-4-2 per i giallorossi con Mirante in porta, Florenzi, Manolas (o Juan Jesus), Fazio e Kolarov in linea di difesa; a centrocampo, ballottaggio Under-Kluivert sulla destra, poi Nzonzi, Pellegrini e El Shaarawy. In attacco, è pronta la coppia formata da Schick e Dzeko.

CAGLIARI – Maran non può contare su Faragò (squalificato), Klavan e Castro (infortunati). Rossoblù verso il classico schieramento col 4-3-2-1: Cragno in porta, Cacciatore (o Srna), Pisacane, ceppitelli e Pellegrini in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Barella, Cigarini e Ionita. Sulla trequarti, Birsa e Joao Pedro sono pronti a supportare l’unica punta Pavoletti.

ROMA (4-4-2): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Under, Nzonzi, Pellegrini, El Shaarawy; Schick, Dzeko. Allenatore: Claudio Ranieri.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Barella, Cigarini, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti.

