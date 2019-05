Roma, cala il sipario sulla Champions. Colpa di una squadra poco motivata

La Roma doveva vincere per tenere in vita le ultime speranze per la Champions League. Missione fallita, pesano le occasioni mancate

Raggiungere la Champions League era già difficilissimo. Adesso è praticamente impossibile. La Roma dovrebbe scendere in campo a Reggio Emilia col sangue agli occhi, vogliosa di provare a portare a casa quell’obiettivo che a inizio campionato raggiungerlo sembrava fosse una prassi. Invece no, le motivazioni tra giallorossi e Sassuolo sembrano invertite, sopratutto nel primo tempo.

Nella ripresa la musica cambia, coi capitolini che ingranano la marcia e provano in tutti i modi a vincere la gara. Peccato che in questo frangente subentri un cinismo pressapoco inesistente. El Shaarawy, Dzeko, Kluivert, si divorano occasioni su occasioni, a cui si aggiunge un miracolo di Consigli su Cristante. Qual è il risultato? Uno scialbo e inutile 0-0. D’altronde in settimana si era parlato di tutto: De Rossi, Pallotta, Baldini, la società. Tutto, tranne che di Sassuolo-Roma. L’unica cosa che in questo momento contava davvero.