Roma, Capello consiglia Conte: «Vai all’Inter, è più pronta»

L’ex tecnico giallorosso Capello sorprende tutti e consiglia a Conte di preferire l’Inter alla Roma. Ecco le motivazioni

Aumentano incessantemente le voci riguardanti un futuro sulla panchina della Roma per Antonio Conte. Il tecnico a breve prenderà una decisione: può tornare ad allenare in Italia oppure in qualche top club europeo.

Fabio Capello, storico allenatore della Roma dello scudetto, ha sorpreso l’ambiente capitolino, consigliando a Conte di andare all’Inter anzichè al club giallorosso. Ecco le sue considerazioni sul futuro dell’autore della rinascita della Juventus:«La Roma? È una buona squadra, con due acquisti giusti può fare qualcosa di importante. Ci sono dei giovani molto interessanti, di qualità. Sarebbe una bellissima sfida… meglio della Roma, forse, ci sarebbe l’Inter. È più pronta, la Roma se non vende nessuno e si rinforza può fare bene. È una piazza fantastica, si innamora ma si abbatte molto velocemente, questo è il difetto. Se va al Paris Saint Germain o al Bayern Monaco non c’è problema del campionato. Loro puntano alla Champions League».