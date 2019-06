Roma, c’è l’offerta per il portiere Pau Lopez: i dettagli

La Roma ha avanzato al Betis Siviglia un’offerta per Pau Lopez: ecco a quanto ammonta la cifra che i giallorossi vorrebbero dare per il portiere

In casa giallorossa si lavora non solo sul fronte dirigenziale, ma anche sul mercato. La Roma ha avanzato un’offerta per Pau Lopez, portiere del Betis Siviglia.

Come spiega Gianluca Di Marzio, il giocatore era l’obiettivo giallorosso per la porta. La società capitolina ha offerto 20 milioni ma il club spagnolo ha rifiutato la proposta, chiarendo che al momento il portiere non si muove.