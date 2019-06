Roma, chi è Pau Lopez. Il portiere che piace tanto dalle parti di Trigoria

Roma alla caccia di un portiere: Pau Lopez piace tanto alla dirigenza. Alla scoperta dell’estremo difensore in forza al Betis Siviglia

Il primo passo sul mercato della nuova Roma sarà fatto sul portiere. C’è la necessità di regalare in fretta a Fonseca un numero uno che sia in grado di garantire tranquillità. Cosa che, per un motivo o per un altro non è riuscito a fare Olsen. Meglio Mirante, ma l’ex Bologna continua a essere visto come un ottimo secondo. Pau Lopez del Betis Siviglia è un profilo che piace in maniera particolare dalle parti di Trigoria.

Classe ’94, è cresciuto nelle giovanili dell’Espanyol. Aggregato in prima squadra dal 2014, annata in cui ha avuto modo di disputare tutte le partite di Coppa del Re e affacciarsi al grande calcio. Nel 2016 la parentesi (infelice) al Tottenham, dove non disputa nessuna partita ed è indotto a far ritorno in Spagna, sempre nel club di Barcellona. Nel 2018 il trasferimento al Betis Siviglia, con cui ha sottoscritto un contratto fino al 2023 (l’ostacolo principale per il suo acquisto). Trentacinque le presenze stagionali tra Liga e Europa League. Il rendimento dimostrato ha convinto i dirigenti della Roma a provare ad acquistarlo. Non sarà facile.