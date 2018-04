Roma-Chievo, 35ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d’inizio sabato 28 aprile alle ore 18. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Roma-Chievo è la partita che apre il 35° turno del campionato di Serie A 2017-2018. Giallorossi terzi in classifica con 67 punti, reduci dalla pesante sconfitta in Champions League subita a Liverpool, e alla ricerca della vittoria per rafforzare la posizione. La squadra di Maran (31), senza vittorie da cinque giornate e a ridosso della zona retrocessione, cerca il risultato per alimentare il complicato obiettivo salvezza. Nella gara d’andata, giocata a dicembre al ‘Bentegodi’, le due squadre pareggiarono 0-0.

La partita in programma sabato 28 aprile 2018 allo stadio Olimpico potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport e da Sky sui canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta di Roma-Chievo potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Roma-Chievo, probabili formazioni

Dopo l’amara notte di Liverpool, Eusebio Di Francesco ritorna al 4-3-2-1: in linea di difesa si va verso lo schieramento di Bruno Peres, Juan Jesus, Manolas e Kolarov. A centrocampo, Strootman, tornato malconcio da Liverpool, non sarà tra i titolari: dentro Pellegrini, Gonalons e Nainggolan. In attacco, Under ed El Shaarawy dovrebbero agire alle spalle di Edin Dzeko. Assente Perotti (infortunio alla caviglia). Chievo: tre dubbi su tutti per Maran; ballottaggi Castro-Rigoni e Giaccherini-Birsa per due maglie a centrocampo. In attacco, per un posto accanto a Inglese, Pucciarelli dovrebbe spuntarla ancora su Stepinski.

ROMA (4-3-2-1): Alisson; Bruno Peres, Juan Jesus, Manolas, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Under, El Shaarawy, Dzeko.

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Pucciarelli, Inglese.

Roma-Chievo, curiosità e statistiche

In Serie A , sono 31 i precedenti totali tra Roma e Chievo : bilancio favorevole ai giallorossi con 16 vittorie, 12 pareggi e 3 successi clivensi.

, sono 31 i precedenti totali tra e : bilancio favorevole ai giallorossi con 16 vittorie, 12 pareggi e 3 successi clivensi. Nei 15 precedenti giocati all’Olimpico in campionato si sono verificati 10 successi della Roma , 3 pareggi e 2 vittorie del Chievo . Le ultima 4 sfide giocate nella Capitale hanno sempre visto prevalere i giallorossi (1-0, 3-0, 3-0, 3-1).

, 3 pareggi e 2 vittorie del . Le ultima 4 sfide giocate nella Capitale hanno sempre visto prevalere i giallorossi (1-0, 3-0, 3-0, 3-1). Il primo confronto tra le due squadre risale al secondo turno della Coppa Italia 1998/1999: 2-2 all’andata giocata a Verona e 2-1 nel ritorno disputato all’Olimpico con conseguente passaggio del turno dei romani.

Nelle ultime cinque gare dell’attuale campionato, la Roma ha ottenuto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), mentre il Chievo ne ha raccolti 3 (0 vittorie, tre pareggi e due sconfitte).

ha ottenuto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), mentre il Chievo ne ha raccolti 3 (0 vittorie, tre pareggi e due sconfitte). Medie reti a confronto: Roma con 55 gol segnati e 27 subiti (quarta miglior difesa); Chievo con 30 reti segnate e 53 subite (quinto peggior attacco).

con 55 gol segnati e 27 subiti (quarta miglior difesa); Chievo con 30 reti segnate e 53 subite (quinto peggior attacco). Il Chievo ha vinto solo due partite fuori casa nell’attuale campionato: il successo esterno dei clivensi manca dal 24 settembre scorso (1-2 a Cagliari).

ha vinto solo due partite fuori casa nell’attuale campionato: il successo esterno dei clivensi manca dal 24 settembre scorso (1-2 a Cagliari). Delle sette sconfitte subite dalla Roma, sei sono arrivate in casa, mentre solo una in trasferta (a dicembre contro la Juventus).

Roma-Chievo, l’arbitro della partita

La partita dell’Olimpico sarà diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese di Teramo. I suoi assistenti saranno Fiorito e Zappatore; Baroni designato quarto uomo. Al Var, Manganiello e Di Liberatore (assistente).