Roma, Diawara come Zaniolo: rinuncia alle ferie per i giallorossi 

Il neo acquisto della Roma, Amadou Diawara, ha deciso di rinunciare ad una parte di ferie per raggiungere i compagni giallorossi

Come riportato da Gianluca Di Marzio, non solo Nicolò Zaniolo ha deciso di tagliare una parte delle vacanze per aggregarsi prima alla squadra.

Ma anche il neo acquisto Amadou Diawara. Il calciatore ha infatti deciso di rinunciare alle ferie per iniziare in anticipo la sua avventura con la maglia giallorossa. Il centrocampista sarà a Roma nella giornata di venerdì per sostenere le visite mediche e per partire in ritiro con i nuovi compagni.