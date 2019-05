La Roma si muove alla ricerca di un nuovo attaccante. Il club giallorosso sta seguendo Moussa Marega, bomber del Porto

Un nuovo bomber per la Roma? Il club giallorosso si sta muovendo su ogni direzione e pensa a un nuovo volto per l’attacco. Edin Dzeko è finito sulla lista dei partenti e potrebbe partire, per la sostituzione si pensa a Belotti ma anche a Moussa Marega.

Secondo A Bola, anche la Roma sarebbe in fila per il bomber dei lusitani. ull’attaccante sarebbe però forte il pressing del Wolverhampton, disposto a pagare i 40 milioni della clausola rescissoria.