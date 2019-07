Roma, El Shaarawy ceduto: il saluto social del club – VIDEO

Stephan El Shaarawy è stato ceduto allo Shanghai Shenhua per quasi 20 milioni: arriva il saluto social del club

«L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con lo Shanghai Greenland Shenhua FC l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Stephan El Shaarawy. Il calciatore si traferirà al club cinese a fronte di un corrispettivo fisso di 16 milioni. El Shaarawy, arrivato in giallorosso nel gennaio 2016, ha totalizzato 139 presenze e 40 reti con la maglia della Roma. Il Club augura a Stephan le migliori fortune per il futuro»

Questo il comunicato con il quale la Roma ha salutato El Shaarawy. In allegato al comunicato il club ha pubblicato anche un video saluto per il Faraone.