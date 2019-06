Roma Fonseca, ci siamo. Il tecnico mai così vicino ai capitolini

Roma Fonseca, l’allenatore portoghese mai così vicino alla panchina giallorossa. L’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni

Settimane di dubbi, tormenti, quesiti, poche risposte. Nomi che si inseguivano, si smentivano, ritornavano fuori. Un casting infinito per la panchina della Roma, che ha coinvolto tantissimi allenatori. Alla fine la corsa era diventata a due: una lotta tra De Zerbi e Fonseca. Sembrerebbe proprio che abbia vinto il portoghese. Molto apprezzato da Baldini, il tecnico intriga per la sua esperienza sopratutto a livello europeo.

Manca ancora qualche dettaglio da limare. Inevitabile, quando si tratta con un allenatore sotto contratto con un club, lo Shakhtar in questo caso. Come raccolto da CalcioNews24, in ogni caso, Fonseca appare adesso vicinissimo a sedersi sulla panchina capitolina. Le conferme arrivano direttamente dal Portogallo, dove in questi giorni una selezione giallorossa è a colloquio con l’entourage dell’allenatore. Se tutto va come deve andare, ancora pochi giorni e Fonseca potrà definirsi il nuovo mister della Roma.