Roma, Fonseca non perde tempo: l’isolamento per programmare il futuro

Roma, Fonseca non vuole perdere tempo: il portoghese sfrutta l’isolamento per studiare i profili giusti volti a rinforzare i giallorossi

A Paulo Fonseca sta succedendo, in questo periodo di isolamento, quello che un po’ sta accadendo a tutti gli italiani. Chiuso in casa, l’allenatore ha tanto modo di pensare al futuro. E, ovviamente, nel suo futuro c’è la Roma.

Il desiderio di alzare il livello della sua squadra è altissimo, ragion per cui pensa a quali possono essere i giocatori utili per rinforzare la rosa. «Sto visionando alcuni video di calciatori che potrebbero fare al caso nostro e che potrebbero servirci per la prossima stagione», confessa l’allenatore. Poi, di certo, non mancherà una chiamata a Petrachi.