Conferenza stampa Blessin: «Guardo al futuro. Qui la squadra ha voglia di imparare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Genoa, Blessin, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma

Alexander Blessin ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Roma. Le parole dell’allenatore del Genoa:

NUOVO GENOA – «Vedremo le cose che già abbiamo visto ad Udine. Abbiamo avuto tempo per lavorare sui dettagli e vogliamo mettere in campo stessa grinta e qualità. Gli avversari devono avere l’opinione che contro di non sarà facile dopo le partite. Non voglio parlare del passato. Abbiamo cambiato struttura e modo di giocare. Dal mio arrivo ho visto una squadra vogliosa di imparare».

ROMA – «Hanno grande qualità e giocano in velocità. Vogliamo metterla in difficoltà nelle loro debolezze. Hanno un grande allenatore e sono un ottimo club. Dovremo dare il massimo per competere con loro».

CRISCITO-ROVELLA – «Stanno recuperando e saranno in gruppo dalla prossima settimana».