Roma-Genoa in streaming e diretta tv: come vedere la partita

Roma-Genoa, 33ª giornata di Serie A 2017/2018, fischio d’inizio alle ore 20,45. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Roma-Genoa, all’Olimpico va in scena la sfida tra giallorossi e rossoblù per il 33° turno di Serie A. Squadre separate in classifica da 23 punti (Genoa 38, Roma 61): la compagine di Ballardini è ormai ad un passo dalla salvezza aritmetica, mentre la formazione di Di Francesco è in piena lotta per le posizioni Champions. L’allenatore giallorosso, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato così la gara: «Non stravolgerò la formazione, voglio mantenere un’identità di squadra. Liverpool? Gara dall’appeal diverso, ma credo che i nostri tifosi ci sosterranno sia con il Genoa che con la Spal. Sono gare delicate, se sbagli paghi». Nella partita d’andata, giocata a novembre a Marassi, le due squadre pareggiarono 1-1.

La partita in programma stasera alle ore 20,45 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Calcio 2 e da Sky sul canale Sky Calcio 5. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). Gli aggiornamenti in diretta di Roma-Genoa potranno essere seguiti anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Inoltre, saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live dalle ore 18,45 con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Roma-Genoa, probabili formazioni

Eusebio Di Francesco è pronto a tornare al 4-3-3, con un pò di turnover. Juan Jesus è pronto dal 1′ al posto di Manolas (uscito malconcio dal derby). A centocampo, Gonalons e Pellegrini possono partire titolari lasciando rifiatare De Rossi e Strootman. Davanti, l’allenatore giallorosso non rinuncia a Dzeko, che sarà affiancato da Under e El Shaarawy. Ballardini verso la conferma del classico 3-5-2: tornano Rigoni e Hiljemark dal 1′, in avanti spazio a Pandev e Lapadula.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pelelgrini, Gonalons, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy.

GENOA (3-5-2): Perin; Pereira, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Lapadula, Pandev.

Roma-Genoa, curiosità e statistiche

Nei 50 precedenti giocati all’Olimpico in Serie A , il bilancio sorride alla Roma : 37 vittorie giallorosse, 6 pareggi e 7 successi dei rossoblù.

, il bilancio sorride alla : 37 vittorie giallorosse, 6 pareggi e 7 successi dei rossoblù. L’ultima vittoria del Genoa in casa della Roma risale al campionato 1989/90: successo del Grifone per 1 a 0 con rete di Carlos Aguilera .

in casa della risale al campionato 1989/90: successo del Grifone per 1 a 0 con rete di . L’ultima sfida tra le due squadre all’Olimpico risale al 28 maggio 2017 e coincise con l’addio alc alcio di Francesco Totti. In quell’occasione, vittoria giallorossa (3-2) firmata in extremis da Diego Perotti e conseguente qualificazione diretta in Champions League.

e conseguente qualificazione diretta in Champions League. Nelle ultime cinque gare dell’attuale campionato, Roma e Genoa hanno raccolto 8 punti (due vittorie, due pareggi e due sconfitte per entrambe le compagini).

Media reti a confronto: la Roma ha segnato 50 gol subendone 26 (quarta difesa del campionato); Genoa con 25 reti all’attivo e 31 subite (secondo peggior atatcco e quinta miglior difesa).

Roma-Genoa, l’arbitro della partita

La partita dell’Olimpico sarà diretta dall’arbitro Luca Pairetto di Torino. De Meo e Prenna assistenti, mentre il quarto uomo sarà Pezzuto. Al Var ci saranno Gavillucci e Lo Cicero (Avar).