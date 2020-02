Roma-Gent streaming e probabili formazioni: dove vederla

Roma-Gent: i giallorossi di Fonseca sfidano i belgi di Thorup nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League

Il cammino della Roma di Paulo Fonseca in Europa League riparte dall’andata dei sedicesimi di finale che la vedrà impegnata in casa contro i belgi del Genk, guidati dal danese Jess Thorup. I giallorossi hanno conquistato l’accesso alla fase ad eliminazione diretta grazie al 2° posto nel Gruppo J, mentre gli azzurri si sono qualificati vincendo il Gruppo I. Roma-Genk: la partita si giocherà giovedì 20 febbraio 2020 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 21.00.

Roma-Gent sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita Roma-Gent andrà inoltre in onda in chiaro su TV8, visibile sul canale 8 del digitale terrestre e 121 del satellite. Tifosi e appassionati potranno seguirla in chiaro anche in diretta streaming sul sito web ufficiale dell’emittente. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

La telecronaca di Roma-Gent sarà affidata a Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita su ‘Studio – Europa League Show’, il programma condotto da Anna Billò, che vedrà la presenza di Daniele Adani, Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani.

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 20 febbraio 2020

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: TV8 (numero 8 del digitale terrestre, numero 121 HD della piattaforma SKY) – SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sito TV8 – SKY GO – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria)



Le probabili formazioni

ROMA – Tanti indisponibili per Fonseca: fuori dalla lista Juan Jesus e Bruno Peres, infortunati i vari Zaniolo, Diawara, Pastore, Mirante e Cetin. Il tecnico portoghese schiererà dunque una formazione con poche variazioni. In difesa, davanti al portiere Pau López, Santon e Kolarov (favorito su Spinazzola) dovrebbero essere i due terzini, con Mancini e Smalling ad agire da centrali. Cristante affiancherà in mediana Veretout. La novità più interessante potrebbe esserci sulla trequarti, con l’innesto di Carles Pérez accanto a Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. Il centravanti sarà sempre Dzeko.

GENT – Thorup dovrebbe rispondere con un 4-4-2, e a parte il giovane difensore Akbib e l’attaccante ucraino Yaremchuk, infortunato, potrà fare affidamento su tutti gli effettivi della rosa. Il tandem d’attacco sarà composto da Jonathan David e Depoitre. A centrocampo sulle fasce giocheranno Kums e Odjidja-Ofoe, con Owusu e Bezus interni. La linea difensiva davanti al portiere Kaminski, infine, vedrà Lustig e Mohammadi come terzini e Plastun e Ngadeu a comporre la coppia centrale.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; C. Pérez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca



GENT (4-4-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Bezus, Odjidja-Ofoe; J. David, Depoitre. All. Thorup

