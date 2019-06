Roma, gli ex vincono in Europa. Perché i giallorossi non potevano tenerli

Salah, Alisson, Emerson e Rudiger. Tutti ex giocatori della Roma diventati vincenti in Europa. Perché i giallorossi non potevano trattenerli?

Le dinamiche del mercato sono spesso condizionate da tantissimi fattori. Necessità da parte della società, volontà dei giocatori, screzi con i tifosi. Per un motivo o per un altro, nelle ultime stagioni, la Roma ha fatto partire tantissimi dei suoi gioielli. L’Inghilterra è stata la meta preferita di calciatori di altissimo profilo, considerati anche gli enormi fondi presenti in Premier League. Alisson, Salah, Rudiger ed Emerson hanno tutti sposato la causa inglese.

E come dargli torto, dato che alla fine di questa stagione tutti e quattro si trovano con i principali trofei europei in bacheca. Il portiere e l’attaccante non fanno altro che (giustamente) pubblicare sui social foto con la Champions, il difensore e il terzino sono rientrati da Baku con l’Europa League in braccio. Precisiamo: la Roma non può rimproverarsi nulla. Difficile resistere agli assalti delle big inglesi quando avanzano proposte di stipendio irrinunciabili. Per dare qualche numero, Salah è passato dai 3.5 milioni annui a Roma ai 10.7 di Liverpool. Alisson da 1.5 ai 7 milioni sempre con Reds. Rudiger ha incrementato la sua paga di quasi 4 milioni, mentre Emerson è salito dai 0,6 in giallorosso ai 3 col Chelsea.