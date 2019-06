Roma, i dubbi di El Shaarawy. E ora la Cina appare più lontana

Roma, El Shaarawy adesso sembra più lontano dalla Cina. Tutti i dubbi del Faraone, tra ingaggio clamoroso e voglia di Nazionale

La Roma è stata, negli ultimi giorni, molto vicina a perdere El Shaarawy. Galeotta fu una proposta di stipendio indecente dalla Cina, precisamente dallo Shangai Shenhua, che ha messo sul piatto 45 milioni di euro in tre anni per il Faraone. Chiunque, di fronte a questa cifra, avrebbe tentennato. Inutile negare. Gianluca Petrachi avrebbe “utilizzato” l’italo-egiziano per risanare parzialmente il bilancio entro il 30 giugno. Altrettanto recente è invece la notizia di una brusca frenata della trattativa, a causa di alcuni dubbi proprio del giocatore.

Che sì, andrebbe a guadagnare lo stipendio della vita, ma al contempo vorrebbe delle garanzie sul suo futuro. Perché è consapevole di essere nel momento clou della sua carriera e, sopratutto, ad appena un anno dall’Europeo. Dovesse mantenere costante il rendimento avuto con la Roma quest’anno la chiamata in Nazionale sarebbe praticamente scontata. Cosa di cui non può essere altrettanto sicuro se diventasse protagonista del campionato cinese. I dubbi del Faraone.