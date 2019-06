Roma, i preliminari non possono essere sottovalutati. Il 2011 insegna…

Roma, in attesa della sentenza sul Milan la concentrazione è sui preliminari di Europa League. Da non ripetere l’esperienza del 2011

C’è trepidazione per la sentenza sul Milan che dovrebbe essere resa pubblica tra stasera e domattina, sopratutto per Roma e Torino. In base alle decisioni degli organi competenti le due squadre avranno un piano più chiaro sul loro immediato futuro. Al momento attuale, tuttavia, i giallorossi sono costretti a prepararsi ai preliminari di Europa League. Una tra Debreceni e Kukesi sarà l’avversaria della squadra di Fonseca.

L’obbligo principale è tenere alta la concentrazione, qualsiasi sia l’opponente. Questo perché è fondamentale non prendere sottogamba determinate partita, sopratutto in questo preciso periodo dell’anno in cui è ancora tutto da rodare. L’esperienza insegna: nell’agosto del 2011 la Roma fu cacciata fuori dall’Europa League a causa della sconfitta nel doppio confronto con lo Slovan Bratislava. In panchina c’era Luis Enrique, erano i primi mesi americani e c’era ancora una discreta confusione. Come adesso. L’obiettivo è non ripetere quello che fu.