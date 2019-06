Roma, in attacco cambio look. Il tipo di centravanti che piace alla società

La Roma si appresta a vendere Dzeko, ancora da decifrare il futuro di Schick. Petrachi andrà alla caccia di un centravanti giovane e forte

Edin Dzeko, dopo aver fatto le fortune della Roma per quattro stagioni, è molto vicino a salutare la Capitale. Ad attenderlo l‘Inter di Conte, che tanto lo desidera sin dai tempi del Chelsea. Era il gennaio 2018 quando il bosniaco fu veramente a un passo dall’indossare la maglia Blues, salvo poi veder naufragare la trattativa al fotofinish. Al contempo c’è Patrik Schick, che proprio non riesce a sbocciare in giallorosso. La società deve ancora valutare se dare un’ultimissima occasione al ceco oppure piazzarlo in giro per l’Europa.

La cosa certa è che il club di Pallotta cercherà un nuovo bomber da inserire nella propria rosa. Per iniziare trattative vere e proprie con qualsiasi squadra si aspetta prima l’insediamento ufficiale di Gianluca Petrachi, anche se il d.s. (ancora ufficialmente del Torino) si sta già muovendo sotto traccia. Caccia, quindi, all’attaccante. Che dovrà rispettare i parametri che il nuovo corso societario chiede. Deve essere forte, in primis, ma anche non troppo in là con l’età. D’altronde la carta d’identità è proprio il motivo per cui Dzeko è destinato a salutare. Non un profilo facile da andare a scovare, la bravura del prossimo dirigente della Roma si andrà a intuire anche da qui.