Ahi Roma, quanti infortuni: quello di Under è il numero trentasei!

Nella vittoria di Torino, la Roma è costretta a rinunciare a Under per un problema alla coscia. È solo l’ulitmo di un lunga serie

È stato un bel pomeriggio per la Roma all’Olimpico, con una vittoria sofferta e sudata contro un ottimo Torino. Ma il match poteva finire decisamente in maniera diversa, e guardando i primi sei minuti i presagi non erano confortanti. Granata arrembante, giallorossi chiusi in difesa e al primo scatto infortunio muscolare per Cengiz Under. Una tegola per Eusebio Di Francesco, che dopo aver ritrovato Dzeko, dovrà rinunciare ad un’altra pedina fondamentale.

Un infortunio che fa pensare nella Capitale, perché si tratta del ventiseiesimo problema muscolare su ben 36 dolori sofferti dai propri giocatori. Da De Rossi a Florenzi, passando per Dzeko, Pellegrini ed El Shaarawy. La Roma quest’anno è stata dimezzata dai drammi fisici e ci sarebbe da chiedersi il motivo di questa serie infinita. Forse ci sarà da fare valutazioni sul lavoro estivo, rivedere i carichi di lavoro, migliorare insomma un aspetto che per una grande squadra può risultare decisivo. Anche perché adesso arrivano tre competizioni tutte insieme, il calendario sarà fitto e la Roma avrà bisogno più che mai di tutto l’aiuto possibile.