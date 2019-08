Roma, Karsdorp torna in Olanda: arrivata l’ufficialità

Karsdorp lascia ufficialmente la Roma: il terzino torna in Olanda in prestito al Feyenoord. Il comunicato

Si conclude, forse temporaneamente, l’avventura di Rick Karsdorp in giallorosso. L’esterno di difesa infatti tornerà in Olanda, al Feyenoord, in prestito fino al termine della prossima stagione.

I giallorossi l’hanno comunicato attraverso i propri canali ufficiali con la seguente nota «Karsdorp in prestito al Feyenoord fino al 30 giugno 2020. In bocca al lupo per la tua stagione in Eredivisie, Rick!».