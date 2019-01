Roma, Kolarov avverte il Torino: «Dobbiamo vincere a tutti i costi»

L’esterno sinistro della Roma, Kolarov, ha parlato prima della sfida contro il Torino: «La partita va vinta, in un modo o nell’altro».

Sabato pomeriggio la sfida dell’Olimpico fra Roma e Torino aprirà la 20ª giornata di Serie A. In palio punti importanti in chiave europea, come sa bene il serbo Aleksandar Kolarov. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dei capitolini per il Match Program. L’esterno sinistro ha avvisato i granata sulla fame dei giallorossi, desiderosi di riscattare nel 2019 una prima parte di stagione fra alti e bassi per provare a centrare la qualificazione in Champions League.

«Col Torino abbiamo bisogno di punti, – ha sottolineato – giochiamo in casa e la partita va vinta, in un modo o nell’altro. La classifica è molto migliorata rispetto ad un mese fa, a prima di Natale. Il nostro compito è fare un girone di ritorno migliore di quello di andata e vincere le gare contro le nostre dirette concorrenti. Così arriveremo al nostro obiettivo».

«Sin dall’inizio dell’anno sapevamo che ci sarebbe aspettato un campionato difficile – ha rivelato Kolarov – perché ci sono tante squadre forti che ora sono davanti a noi, sapevamo potesse arrivare un momento di flessione. Speriamo sia finito, e che potremmo da ora in poi toglierci delle soddisfazioni importanti. Il gruppo c’è, se stiamo tutti in forma abbiamo le potenzialità di fare bene e stare lassù dove deve stare la Roma».

