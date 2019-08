Roma, la difesa è “sistemata”. Smalling copre il buco, tocca a Fonseca

Roma, Petrachi sistema la difesa con Smalling. Adesso Fonseca a lavoro per far adattare il prima possibile il centrale al suo gioco

E il primo problema pare essersi risolto per la Roma, o almeno questa è la speranza. Gianluca Petrachi ha chiuso per Chris Smalling, centrale proveniente dal Manchester United. Alla fine, come accennato nei giorni scorsi, ha prevalso il famoso Mister X che è stato preferito rispetto a Rugani e Lovren. Certo, i piani iniziali del d.s. erano diversi, poiché il suo gradimento massimo andava in direzione Torino, dove Nikolas Nkoulou è ancora in piena rotta con la società di Cairo.

Operazione troppo complicata, per costi e rapporti con l’ex club di Petrachi. Messa una pietra sopra (a malincuore) ha dovuto fare ulteriori valutazioni e dirottarsi su un profilo poco chiacchierato fino alla mattina di ieri. Il difensore inglese dei Red Devils rappresenta, probabilmente, il giusto compromesso che la Roma può attualmente concedersi. Esperienza, buona fisicità e velocità. Certo, non è il profilo che accende la piazza, ma adesso sta a lui fa ricredere tutti. Il problema maggiore è ovviamente rappresentato dal tempo che l’inglese impiegherà per adattarsi al calcio italiano.

E non solo. Perché oltre al rodaggio nella Serie A, servirà il tempo necessario per conoscere al meglio il calcio di Fonseca. Fatto di difesa alta, manovra che parte del basso e continuo coraggio. Caratteristiche che sì, in parte Smalling può già avere, ma che dovrà affinare al meglio nelle prossime settimane di lavoro. Adesso sta tutto lì, anche se il tempo corre. E il derby si avvicina pericolosamente. Ultimi giorni di intenso allenamento per arrivare alla stracittadina al meglio, col pacchetto difensivo finalmente completo.