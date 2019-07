Roma, l’attacco vuole parlare argentino. E intanto Dzeko…

Roma, l’attacco vuole parlare l’argentino. Icardi, Higuain o la permanenza di Dzeko: scenari ancora tutti aperti in casa giallorossa

Una fase di comprensibile stallo, quella che sta attraversando il mercato della Roma. Dopo i botti delle prime settimane, adesso Petrachi sta in maniera oculata ragionando sulle prossime mosse. Che non si limitano solo alle sue avanzate, poiché ci sono determinate situazioni da valutare. La telenovela Dzeko sta ormai andando per le lunghe e ogni giorno che passa si riduce la possibilità di vederlo con la maglia dell’Inter.

Anche perché, intanto, il bosniaco continua ad essere al centro degli allenamenti diretti da Fonseca e non solo. Dopo il piccolo acciacco muscolare è tornato regolarmente in gruppo e, sopratutto, è stato convocato per l’amichevole col Perugia. Cosa che non sarebbe accaduta se la sua cessione fosse stata imminente. Con l’Inter permane la distanza, e per tale motivo i nerazzurri potrebbero inserire Icardi nei discorsi. A quel punto la situazione potrebbe accontentare tutti.

Allo stesso tempo il discorso Higuain è tutt’altro che accantonato. Paradossalmente pare ci sia più apertura verso la Roma da parte di Icardi rispetto all’attaccante della Juve, per cui un suo possibile approdo appare ancora piuttosto lontano. La situazione attuale va comunque tutta a favore di Petrachi. In questo momento è il club giallorosso a giocare su più tavoli e la percezione è che, comunque vada, può uscirne vincitore. Qualora arrivasse uno tra Icardi e Higuain il popolo capitolino non potrebbe essere più felice. Considerando l’eventuale permanenza di Dzeko gli scenari sarebbero gli stessi. Sembra che in qualsiasi direzione si muove, Petrachi ne verrà fuori trionfante.