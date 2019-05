Roma, Manolas: «Non so se resto». Juve e Napoli in allerta

Kostas Manolas, difensore della Roma, potrebbe lasciare i giallorossi. Sul difensore Juve, Napoli e Arsenal

Kostas Manolas lascia la Roma? Il difensore ha un contratto fino al 2022 ma ha una clausola da 36 milioni, una cifra irrisoria per il suo valore (è stato uno dei migliori difensori del campionato) e per i prezzi che ultimamente si sentono in giro.

«Non lo so se rimarrò qui» avrebbe detto il giocatore in zona mista al termine dell’ultima gara di campionato contro il Parma. Il difensore potrebbe diventare l’ennesima plusvalenza romanista. Su di lui ci sono Juventus, Napoli e Arsenal. A riferirlo è Il Corriere dello Sport.