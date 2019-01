Roma, allarme centrocampo: contro il Milan assenti Cristante e Nzonzi

Nel pareggio odierno tra Atalanta e Roma, Cristante e Nzonzi hanno subito un’ammonizione che li costringerà a saltare il Milan

Nel rocambolesco match di Serie A tra Atalanta e Roma, i giallorossi pagano anche in fatto di squalifiche. Le ammonizioni riportate da Bryan Cristante al 23′ e da Steven Nzonzi al 64′ sono infatti molto pesanti. I due centrocampisti erano diffidati e salteranno pertanto il prossimo impegno di campionato contro il Milan.

Una notizia che farà sicuramente piacere ai tifosi rossoneri, che nella trasferta all’Olimpico affronterà una Roma in grande emergenza a centrocampo. Lo scontro diretto per il quarto posto sarà decisivo per il prosieguo della stagione, con i giallorossi chiamati a riscattare la sconfitta dell’andata e il Diavolo a proteggere la preziosa posizione in classifica che a fine stagione vorrebbe dire Champions League.