Roma-Napoli è di sicuro la sfida più internazionale del nostro calcio: Ranieri e Ancelotti hanno vinto anche in Spagna e Inghilterra

Roma–Napoli sarà una sfida decisiva per il destino europeo dei giallorossi e per tenere accesa l’ultima fiammella scudetto per gli azzurri. Una sfida affascinante, soprattutto grazie ai due allenatori, a dir poco internazionali.

Ranieri e Ancelotti hanno girato l’Europa ed hanno vinto ovunque: il tecnico della Roma ha trionfato in Spagna con il Valencia (Intertoto ’98, Coppa di Spagna ’99 e Supercoppa Uefa ’04); in Francia ha riportato il Monaco in Ligue 1, ma soprattutto si ricorda il miracoloso successo in Premier con il Leicester nella stagione 2015/2016.

Sconfinato il palmares di Carletto: col Chelsea ha vinto, nel 2009/10, Community Shield, FA Cup e Premier League. Al Psg ha vinto la Ligue 1 nel 2012/2013. In Spagna con il Real, invece, ha vinto tutto nel 2014, mentre col Bayern Monaco ha trionfato in Bundesliga nella stagione 2016/17.