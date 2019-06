Roma Nzonzi, assenza e polemica. E ora il suo futuro è in dubbio

Roma, al caos generale si aggiunge la situazione Nzonzi. Il futuro del francese in dubbio, toccherà a Fonseca decidere se puntare su di lui

Come se non bastassero tutti gli attuali problemi in casa Roma, ci mette del suo anche Steven Nzonzi. Il francese non si è presentato nella Capitale in occasioni delle visite mediche svolte nella giornata di ieri (anche oggi nel caso di Diego Perotti) lasciando perplesso tutto l’ambiente capitolino. Si è scoperto nella giornata di oggi che il centrocampista si è imbarcato su un aereo direzione Ginevra.

La situazione è diventata subito scottante, e ad alimentare il tutto ci ha pensato anche la sorella con le sue parole. Vero che il ritiro è stato rinviato, ma è altrettanto certo che il giocatore si sarebbe dovuto presentare nella data prestabilita. Se già il suo futuro non appariva certo, adesso i dubbi non fanno altro che alimentarsi. Di questa “bravata” avrà sicuramente modo di parlare e chiarire con la società, poi resta da capire se Fonseca vorrà puntare su di lui.