Roma, Olsen come Goicoechea: la papera è imbarazzante – VIDEO

Roma, l’ennesima papera di Olsen ricorda Goicoechea: cross dalla destra e lo svedese buca il pallone – VIDEO

A Olsen non ne va una giusta in questa stagione. Ennesima papera per il portiere svedese. Dopo la serataccia in nazionale contro la Norvegia, il portiere della Roma non brilla per la prontezza dei riflessi nemmeno contro il Napoli.

Azione degli azzurri che si sviluppa sulla destra, cross al volo di Callejon e Olsen buca clamorosamente il pallone. Mertens quindi è libero di insaccare a porta libera. Continuano quindi gli incidenti di percorso per Olsen, che ricorda la parabola in giallorosso di Goicoechea.