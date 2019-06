Roma, ora è caccia al portiere. C’è da dimenticare un Alisson campione

Dopo aver fallito con Olsen, la Roma cerca un nuovo portiere. Il ricordo di Alisson, ora campione d’Europa, è ancora troppo forte

Monchi ha fatto tanti, troppi errori nel suo ultimo mercato estivo a Roma. Lo ha ammesso anche James Pallotta, che non gli ha mai perdonato la scelerata gestione dei fondi messi da lui a disposizione. La cessione di Alisson è stata un obbligo, per tanti motivi. Difficile dire no a quella cifra avanzata dal Liverpool, difficile trattenere il portiere desideroso di nuove avventure, rivelatesi vincenti.

Il problema sta nel sostituto. Olsen non è minimamente paragonabile al brasiliano, e il rendimento altalenante l’ha confermato. Catapultato in un campionato a lui sconosciuto, ha deluso fino all’accantonamento per mano di Claudio Ranieri. E per fortuna che c’è stato un Mirante tirato a lucido. Lui, però, alla dirigenza non basta. Nel mercato che verrà si proverà a piazzare Olsen, con la speranza di rientrare almeno nella spesa fatta, per poi dare la caccia a un nuovo numero uno. La presenza imminente di Petrachi può dare una corsia preferenziale per Sirigu, qualora l’estremo difensore avesse voglia di una nuova avventura. Resta in ballo Perin, che rischia di perdere definitivamente la Nazionale sotto l’ombra di Szczesny. Piace anche Trapp, ma la pista italiana è quella preferita dalla Roma.