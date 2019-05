Roma, paradosso infortuni. Gruppo completo solo all’ultima giornata

Per la prima volta in stagione Ranieri avrà a disposizione tutta la rosa al completo. Peccato accada solamente all’ultima giornata

La Roma, in questa stagione, ha subito più di 50 infortuni muscolari. Un dato a dir poco impressionante se si pensa a quanto disagio abbiano causato questi problemi fisici. Prima Di Francesco e poi Ranieri si sono spesso trovati a dover rinunciare a gran parte della rosa e, di conseguenza, a rimodellare la squadre e spesso a inventare giocatori in ruoli non propri. Basta pensare a Zaniolo, che ha agito quasi sempre nella corsia di destra al posto di Under, ai boxe per più di tre mesi.

Solo domani Claudio Ranieri avrà a disposizione tutti e 25 i giocatori della propria rosa. Paradossale, se si pensa che siamo all’ultima giornata. Se il mister avesse avuto a disposizione tutti per più mesi di stagione, è probabile che i giallorossi, nella gara di domani, si sarebbero giocati un traguardo più prestigioso. C’è poi una motivazione in più, per tutti i calciatori. Dare il giusto saluto a Daniele De Rossi, essere presenti in maniera attiva nel giorno del suo addio. Prima, però, c’è una partita da vincere.