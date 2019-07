Roma, prima sgambata annuale. L’affiatamento sale e si aspetta Veretout

Roma, prima sgambata annuale a Trigoria. Il legame tra il gruppo e Fonseca cresce, e intanto il portoghese attende l’arrivo di Veretout

Dopo una decina di giorni di ritiro la Roma è scesa in campo per la prima sgambata stagionale. I modesti avversari del Tor Sapienza sono stati gli opponenti dei ragazzi di Fonseca, che si sono imposti per 12 reti a zero. È ovviamente ancora presto per poter trarre qualsiasi tipo di conclusione e, sopratutto, gli ospiti troppo poco provanti. Il portoghese ha comunque modo di sorridere, perché è stato in grado di far ruotare tutti i suoi e vederli all’opera.

Ha apprezzato, a tal punto da voler offrire una cena dopo il match a tutta la squadra. Testimonianza che il legame tra tecnico e giocatori cresce giorno dopo giorno, e anche i ragazzi si stanno trovando a loro agio dopo i primi momenti di duro lavoro. A questo affiatato gruppo presto si aggiungerà Jordan Veretout. L’accelerata decisiva pare essere finalmente arrivata, e presto il francese si unirà alla Roma. Già domani può raggiungere la Capitale (probabile lo faccia in serata) e poi potrà svolgere le visite mediche.

Si metterà fine, in tal modo, a una settimana più intensa che mai. Iniziata con la presentazione di Spinazzola lunedì, proseguita con la conferenza di Pau Lopez martedì, andata avanti mercoledì con l’ufficialità di Mancini. Impegni non indifferenti per Gianluca Petrachi, che sta adempiendo al meglio ai compiti assegnatoli dall’alto. E non è finita qui. Al netto di qualche cessione che sarà fatta (minore, poi chissà), le entrate non sono terminate. Ma per i colpi che piacciono in difesa e in attacco c’è bisogno, adesso, di pazientare un po’. Dopo una settimana del genere è tutto concesso.