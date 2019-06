Fonseca adatterà i giocatori della Roma alla sua idea di calcio, difficilmente avverrà il contrario. In un’intervista ha spiegato il proprio stile

Il nuovo allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha idee tattiche ambiziose. Si ispira ai princìpi del gioco di posizione e richiede un palleggio molto elaborato con prolungate fasi di possesso.

Come ha spiegato in un’intervista, non ama la filosofia dell’allenatore che si plasma in base alle caratteristiche dei propri giocatori. Al contrario, cerca di adattare i giocatori al proprio stile tattico. Sarà interessante vedere all’atto pratico come applicherà i suoi princìpi con una rosa che oggi non sembra perfetta per le sue idee calcistiche.