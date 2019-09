Roma, quando le nazionali fanno sorridere. E i tifosi sognano

Roma, gli impegni dei nazionali per una volta fanno sorridere. Mkhitaryan e Dzeko brillano nella loro sfida interna: Fonseca li attende

Per una volta, in casa Roma, gli impegni delle nazionali fanno sorridere. Se la scorsa settimana i tifosi all’unanimità hanno lanciato pensieri non proprio dolci per la Turchia di Under, a causa dell’infortunio dell’ala destra, lo stesso non possono fare oggi con l’Armenia di Mkhitaryan e la Bosnia di Dzeko. Il motivo è semplice: entrambi hanno brillato ed è di buonissimo auspicio per il loro ritorno nella Capitale in vista della sfida col Sassuolo.

I tifosi giallorossi, ammirandoli, iniziano a pensare in grande. L’ex Arsenal non ha certo bisogno di presentazioni, e non è un caso che Petrachi sia andato a pescare un giocatore pronto ed esperto come lui. Perché la volontà del d.s. è stata quella di regalare a Fonseca una squadra che subito possa garantire continuità. Di esperienza, Dzeko, ne ha da vendere. Per cui appare logico vedere come compatibili questi due profili, anche per questioni prettamente di ruolo. Bisognerà aspettare le primissime uscite insieme per decretare se ufficialmente i due sono fatti l’un per l’altro.

Fonseca, intanto, non ha potuto far altro che ammirarli dalla tv. Un sorriso, certamente, gli sarà scappato. E parallelamente è aumentata la voglia di lavorare a ranghi completi. Anche perché, essendo arrivato l’ultimo giorno di mercato, con Mkhitaryan non ha mai potuto lavorare. Lo farà in questi giorni antecedenti alla gara contro la squadra di De Zerbi. Difficile pensare a un suo impiego dall’inizio, ma considerando le defezioni in attacco e la sua enorme qualità, mai dire mai. L’inizio della prossima settimana potrà essere chiarificante in questo senso.