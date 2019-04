Roma, Ranieri ci crede: «Vogliamo andare in Champions»

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa prima di Roma-Udinese: «Difesa a 3 possibile, Dzeko tornerà a segnare»

Ritrovata la vittoria in trasferta contro la Sampdoria, ora la Roma, nonostante gli infortuni che non accennano a dar tregua ai capitolini, punta con fiducia al 4° posto che consentirebbe ai giallorossi di qualifarsi nuovamente in Champions League. È ottimista in tal senso il tecnico Claudio Ranieri, che nella conferenza stampa che precede la sfida contro l’Udinese di sabato pomeriggio, ha chiesto il sostegno dei propri tifosi.

«L’Udinese è l’avversario peggiore per noi in questo momento, – ha affermato l’allenatore di Testaccio – sono molto preoccupato perché sa chiudersi bene e ripartire. Dobbiamo essere lucidi e pazienti, senza farsi prendere in contropiedi. Bisogna essere attenti, il pubblico deve starci vicino perché siamo in lotta e la Champions è vicina. Noi ci vogliamo andare e abbiamo bisogno di loro. Non ci dobbiamo far prendere dalla smania sennò facciamo il gioco dell’Udinese». Visti i tanti indisponibili, soprattutto fra i terzini, il tecnico giallorosso non ha escluso un cambio di modulo e il passaggio alla difesa a 3: «Florenzi si è allenato a parte, – ha spiegato – mentre oggi lo farà in gruppo e vedremo come sta. Potrei anche giocare a tre, staremo a vedere».

Davanti il tecnico schiererà quasi sicuramente soltanto uno fra Dzeko e Schick e conferma nel risveglio sotto il profilo realizzativo del bosniaco: «Credo che l’Udinese voglia che noi giochiamo con due punte, – ha sostenuto – non ho ancora deciso ma credo che opterò per uno soltanto dei due. I gol del goleador principe di una squadra mancano sempre. Quando si costruisce una squadra si vanno a vedere le reti segnati da determinate posizioni. Se si ha un giocatore da 18, 20, 25 gol poi uno se li aspetta, ma sono sicuro che Edin tornerà a segnare in questo finale di stagione perché l’atteggiamento è giusto».