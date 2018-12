Roma-Sassuolo streaming e probabili formazioni: dove vederla

Roma-Sassuolo in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il la sfida valida per la 18ª giornata di Serie A

La Serie A torna in campo per la 18ª giornata che si disputa nel cosiddetto Boxing day. Una delle gare in programma vedrà la Roma ospitare all’Olimpico il Sassuolo, gara dal profumo d’Europa dato che le due società sono appaiate in classifica a ridosso del sesto posto. I giallorossi non stanno rispettando le aspettative di inizio stagione e si ritrovano a 24 punti al 10°, mentre la formazione di De Zerbi ad una lunghezza di vantaggio si ritrova due gradini più in alto in classifica. L’obiettivo di entrambe le società è quello di entrare tra le prime sei della classe per strappare un pass valido per le prossime coppe europee, missione non impossibile dato che il sesto posto è occupato dalla Sampdoria ha conquistato sino ad ora 26 punti.

La sfida in programma mercoledì 26 dicembre alle ore 18:00 sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 e del satellite) e Sky Sport 252, mentre sul canale RomaTv (213) verrà trasmessa la radiocronaca. La gara sarà visibile anche su SkyGo scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Anche gli abbonati a NOW TV potranno assistere all’incontro, la piattaforma è disponibile in abbonamento sui dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Infine Roma-Sassuolo potrà essere seguita su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Roma-Sassuolo

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: mercoledì 26 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 18:00

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Piero Giacomelli della sezione di Trieste

Roma-Sassuolo: le probabili formazioni

ROMA – L’allenatore giallorosso vuole assolutamente riprendere le redini della squadra che sembra essere molto lontana da quella dell’anno scorso. La Roma, reduce dal KO esterno contro la Juventus, difatti, ha conquistato ben 15 punti in meno rispetto alla scorsa stagione dopo 17 turni di campionato. Contro il Sassuolo servono punti non solo per il morale, ma anche per la classifica dato che attualmente i capitolini sono al 10° posto in classifica. Di Francesco manderà in campo la miglior formazione a disposizione con il solito 4-2-3-1 con la difesa davanti al portiere Olsen composta da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. A centrocampo davanti il pacchetto arretrato ci saranno Cristante e Nzonzi con Under, Zaniolo e Perotti sulla trequarti. In attacco torna dopo oltre due settimane d’assenza il centravanti bosniaco Edin Dzeko.

SASSUOLO – La squadra di De Zerbi vuole continuare la sua cavalcata verso l’Europa che sino ad ora vede i neroverdi ad un solo punto dal sesto posto. Il tecnico neroverde dovrebbe contro la Roma confermare gran parte della formazione che nello scorso turno di campionato ha ottenuto un pareggio interno contro il Torino. Tra i pali sicuro di un posto da titolare è Consigli, mentre in difesa dovrebbero scendere in campo Lirola, Magnani, Ferrari e Marlon. A centrocampo ci saranno Bourabia, Sensi e Locatelli, quest’ultimo in ballottaggio con Djuricic. Il tridente offensivo, ancora privo di Boateng, sarà quello schierato contro il club granata nella scorsa giornata di campionato: Di Francesco, Matri e Berardi.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Marlon; Bourabia, Sensi, Magnanelli; Di Francesco, Matri, Berardi. Allenatore: De Zerbi.

Leggi anche LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA