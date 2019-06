Roma, si entra nella settimana decisiva. Tra pochi giorni l’allenatore

La Roma è entrata nella settimana decisiva, nei prossimi giorni si conoscerà il nuovo allenatore. Corsa a due: De Zerbi o Fonseca

Rientrare a lavoro, il lunedì mattina, è sempre traumatico per tutti. Sopratutto se la domenica appena passata appare anche rossa in calendario. I dirigenti della Roma, invece, non si sono mai fermati. Giorno e notte, all’opera per organizzare il prima possibile il club che sarà operativo nella prossima stagione. Un lunedì diverso, questo 3 giugno, perché si è ufficialmente entrati nella settimana che con tutta probabilità chiarirà il nome del nuovo allenatore giallorosso.

Il cerchio si è inesorabilmente ristretto. Si era partiti con Giampaolo, Mihajlovic, Bordalas, De Zerbi. Quest’ultimo è l’unico rimasto in lizza, insieme al nome piombato fuori negli ultimi giorni, quello di Paulo Fonseca. È diventata una corsa a due, quindi. Il maggior desiderio è sempre stato Maurizio Sarri, ma considerato il suo principio d’accordo con la Juventus anche quella pista è stata abbandonata. Giorni (e notti) decisivi, nella Capitale. La nuova Roma continuerà a parlare italiano, oppure inizierà a masticare un po’ di portoghese.