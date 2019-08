Roma, si inizia. Fonseca conta su Dzeko e spera nel grande esordio

Roma, finalmente il via della stagione. Fonseca spera di esordire al meglio davanti ai propri tifosi. Perotti out, speranza Dzeko

Chissà se la notte appena trascorsa da Fonseca sia stata tranquilla. Forse, un po’ di legittima insonnia, si è manifestata nell’allenatore portoghese che questa sera calcherà per la prima volta il prato dell’Olimpico in una partita ufficiale alla guida della Roma. Col Real l’ha già assaggiato, ma presto capirà che l’atmosfera dei tifosi in una partita ufficiale è ben diverse e più frizzante. Innanzitutto perché i tifosi capitolini hanno una gran voglia di vedere all’opera la creatura dell’ex Shakhtar.

Poi, c’è la grandissima volontà di riscattare una stagione, quella scorsa, che ha distrutto i progetti portati avanti negli ultimi anni. E la speranza è proprio riposta su Paulo Fonseca, che vorrebbe esordire un po’ sulla falsa riga di quello che fece l’ultimo allenatore straniero dei giallorossi, ovvero Rudi Garcia. Intanto l’allenatore si sta arrovellando per capire quale sia la migliore formazione da schierare. In conferenza ha ammesso come Mancini non sia ancora pronto ai suoi schemi, ragion per cui Fazio e Jesus saranno i leader difensivi.

L’ultima grana è data da Diego Perotti, che si è improvvisamente fermato nella seduta di rifinitura. Il pre campionato aveva ampiamente mostrato come lui fosse il titolare nella corsia orfana di El Shaarawy, ma l’argentino ha dovuto subito alzare bandiera bianca. Così Justin Kluivert avrà immediatamente la possibilità di giocarci una chance importantissima. Il piccolo olandese proverà ad assistere Edin Dzeko, vero faro della Roma. Fonseca ha dichiarato la sua felicità per la permanenza del bosniaco: «Il suo rinnovo mi ha soddisfatto perché era un mio desiderio», dice. Ci ha sempre creduto ed è stato accontentato. Ora la palla passa ai suoi ragazzi, che dovranno mettere in pratica quanto gli è stato trasmesso negli ultimi due mesi e mezzo. Si inizia.