La Roma potrebbe cedere Cengiz Under a fine stagione. Sul giocatore turco ci sono Arsenal e Tottenham: le ultime

La Roma si muove per il futuro. Mercato in entrata ma anche in uscita. Il club giallorosso potrebbe cedere alcuni pezzi pregiati per rinforzare la rosa romanista, in attesa di definire il nuovo organigramma e il nuovo allenatore.

Sirene inglesi per Cengiz Under. Secondo turkish-football.com, Arsenal e Tottenham sono sulle tracce del numero 17 romanista. Il turco non ha vissuto una grande stagione per via di alcuni problemi fisici e non è da escludere una sua cessione che potrebbe portare l’ennesima importante plusvalenza nelle casse della Roma.