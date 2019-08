Roma, Smalling lancia la sfida: «Pronto per il gioco di Fonseca»

La Roma ufficializza Smalling che si mostra sicuro e fiero: «Il gioco di Fonseca rappresenta per me la situazione perfetta. Mi ha esaltato»

La Roma ha ufficialmente il suo nuovo difensore centrale. In questo modo Petrachi ha messo fine ai tormenti di Fonseca che avrebbe voluto, probabilmente, la batteria di centrali completa molte settimane fa. Perché in tal modo, forse, gli errori visti col Genoa si sarebbero potuti evitare. E adesso c’è il derby, partita ovviamente ancora più complicata.

Il portoghese ha abbracciato, nella giornata di ieri, per la prima volta Chris Smalling. Il giocatore ha effettuato visite, ha apposto la firma sul contratto ed è pronto ad iniziare gli allenamenti col suo nuovo club. Ai microfoni della tv ufficiale si è presentato così: «Molto contento di essere qui e lo sono stato non appena ho saputo dell’interesse della Roma e della possibilità di fare un’esperienza con una grande squadra, con grandi ambizioni. Era quello di cui avevo bisogno e sono fortunato a essere qui».

Il pensiero che più balza all’occhio è quello su Fonseca. L’inglese ha già dimostrato di avere un buonissimo feeling con l’allenatore: «Ho voluto sentire prima l’allenatore per capire il suo stile di gioco e come mi sarei inserito nella squadra. Mi ha esaltato la conversazione con lui, non appena abbiamo finito di parlare mi sono detto ‘ok, facciamolo’. È stata l’ultima conferma di cui avevo bisogno per prendere questa decisione. Trenta secondi dopo volevo chiudere la trattativa. Abbiamo discusso della sua visione di gioco, per me è una situazione perfetta». Solo il tempo dirà se Smalling ha ragione.