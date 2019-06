Roma, stasera si tifa…Liverpool! Il motivo viene dal mercato

La Roma sarà costretta a tifare Liverpool nella finale di Champions. Col successo Reds, Pallotta incasserebbe 4.5 milioni di euro

Roma e Liverpool sono accomunate da una rivalità europea senza precedenti. Il tutto nacque nel lontano 1984, quando i Reds “scipparono” la Champions League ai rigori ai giallorossi. I tifosi capitolini non hanno ovviamente dimenticato l’accaduto, e col passare degli anni hanno sempre portato avanti il loro odio sportivo per la squadra inglese. Fino all’anno scorso, quando il destino ha messo di nuovo le due compagini di fronte nella semifinale europea.

Un’altra cocente delusione per la Roma, che non ha fatto altro che accrescere la rivalità. Tuttavia, questo sentimento dovrà essere stasera accantonato. Il perché è curioso: se i ragazzi di Klopp dovessero alzare il trofeo al cielo, la società di Trigoria incasserebbe 4.5 milioni di euro. Frutto di un bonus inserito nelle cessioni di Salah e Alisson. Vederli giocare la finale di Champions con Liverpool lascerà l’amaro in bocca ai tifosi capitolini, vederli vincere potrebbe scaturire un fievole sorriso.