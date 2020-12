Damiano Tommasi ha parlato della situazione alla Roma di Paulo Fonseca

Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma ed ex presidente dell’AIC, in una intervista a Il Messaggero ha parlato della situazione di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa.

«I risultati mettono pressione, ma Fonseca non si fa condizionare dal contratto che ha e dal rinnovo solo in caso di qualificazione in Champions: va avanti per la sua strada. Questa è una stagione stressante, ma la Roma può inserirsi nella lotta alla Champions League».