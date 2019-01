Di Francesco elogia la Roma: «Reazione sintomo di forza»

Roma-Torino è terminata 3-2, prova di forza della formazione di Eusebio Di Francesco: ecco le sue parole nel post-partita

Roma-Torino è terminata 3-2, soddisfatto Eusebio Di Francesco. Ecco le parole del tecnico a Sky Sport: «Ce la siamo complicata come nostro solito, avremmo meritato di chiudere il primo tempo con più vantaggio. Dovevamo gestirla meglio: non possiamo sempre andare ai 300 all’ora. Abbiamo peccato di esperienza ma la capacità di reagire è sintomo di grande forza. Sono felice, stiamo crescendo tanto».

Continua il tecnico: «E’ troppo importante per noi: è mancato in fase di concretizzazione oggi, ma si è messo a disposizione della squadra. Noi abbiamo bisogno di lui, non può essere fermo a due reti un attaccante dalle sue qualità». Sul reparto arretrato: «Stiamo lavorando meglio sulla fase difensiva, a volte dobbiamo essere meno aggressivi e avere maggiore equilibrio».