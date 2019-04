Roma, Totti parla a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli, sul suo ruolo alla Roma: «Appena prenderò posizioni, cambierò qualcosa»

Francesco Totti sta prendendo possesso della Roma. Nella consueta intervista a Sky Sport nel prepartita di Roma–Napoli, l’ex capitano giallorosso parla del suo ruolo in società: «Sul mio ruolo ne parlano tutti, vedremo cosa succederà. Anche perché, se dovessi prendere posizioni, qualcosa cambierò. Ma non è il momento di parlarne, c’è la Roma in primis. La zona Champions può darci un contributo. Su Ranieri ho messo bocca con altri dirigenti. È la persona che può darci un forte contributo, conosce la piazza e l’ambiente».

Totti parla poi del gioiello giallorosso Zaniolo, su cui hanno messo gli occhi tutte le big europee: «Zaniolo è un giocatore della Roma ed è stra-importante, affronteremo la questione del rinnovo e decideremo insieme la cosa migliore. Ci puntiamo tantissimo, avrà un futuro roseo, spero il più lungo possibile».

La squadra sembra un po’ spaccata, dopo la lite Dzeko–El Shaarawy, ma Totti è fiducioso grazie alla leadership di De Rossi: «Daniele è un giocatore fondamentale, è uno che puà dare tanto. Dzeko è un buono, certo, se gli pesti un piede e meglio girargli alla larga. Non ci ho mai litigato ne lo farò mai. Succedono a tutti questi momenti, è successo soprattutto in un momento particolare della stagione e gli è stato dato risalto, tutto qua».