Roma, Under e un gol per la fiducia. Il turco aspetta Fonseca per il rilancio

Cengiz Under dà segnali di ripresa con la sua Nazionale. Col gol segnato alla Francia lancia un messaggio indiretto a Paulo Fonseca

“È stata una delle notti più speciali della mia carriera!”. Così Cengiz Under, all’indomani del successo della Turchia contro la Francia, ha esultato. Alla vittoria ha contribuito in maniera diretta, realizzando il gol che ha permesso alla sua selezione di sconfiggere niente di meno che i campioni del mondo in carica. Una marcatura che può solo dare fiducia all’ala destra, reduce da una stagione tutt’altro che esaltante.

I problemi fisici hanno tormentato quella che avrebbe dovuto essere l’annata della consacrazione. Basti pensare alla sua assenza nel momento clou, intorno a marzo, in cui è stato costretto ad alzare bandiera bianca e tirarsi fuori sia dalla corsa Champions sia dalla doppia sfida col Porto. Anche con Ranieri la situazione non ha avuto risvolti positivi. Adesso, salvo scossoni di mercato in casa Roma (cosa da non sottovalutare, dato che il classe ’97 piace tanto in giro per l’Europa), è pronto a rilanciarsi. Si cercherà di capire sin da subito i modi di giocare di Fonseca che ha dimostrato nella sua carriera di saper sfruttare al meglio i giocatori tecnici e veloci. Cengiz Under risponderà sicuramente presente.